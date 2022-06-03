Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» будет приносить Москве по триллиону рублей в год
Примерно один триллион рублей будет поступать в бюджет столицы ежегодно после того, как по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» будет преобразовано порядка 150 заброшенных и неэффективно используемых городских участков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В рамках проекта “Индустриальные кварталы” в столице проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это не только улучшит облик Москвы и создаст более комфортные условия для жизни горожан, но и обеспечит значительный рост объема поступлений в бюджет», – заявил вице-мэр.
По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на месте заброшенных территорий планируется построить 35 миллионов квадратных метров недвижимости, на что уйдёт около 10–15 лет.
Он также отметил, что инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят примерно семь триллионов рублей.
В результате бывшие промзоны превратятся в благоустроенные районы с домами, детскими садами, школами, поликлиниками и всей необходимой для жизни инфраструктурой. Также в рамках проекта «Индустриальные кварталы» создадут высокотехнологичные производства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Суд на Шри-Ланке запретил самолету «Аэрофлота» до 16 июня покидать страну
- Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ
- Tesla осенью представит прототип человекоподобного робота
- Новый владелец российского McDonald's планирует открыть рестораны сети за два месяца
- Поджог мог стать причиной пожара в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
- До 20 человек могут быть блокированы в горящем бизнес-центре в Москве. Видео
- Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону
- Конгрессмен США Кришнамурти призвал наказать Венгрию за отказ от эмбарго на нефть РФ
- Ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники в России
- Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» полыхает на западе Москвы. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru