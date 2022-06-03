Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» будет приносить Москве по триллиону рублей в год

Примерно один триллион рублей будет поступать в бюджет столицы ежегодно после того, как по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» будет преобразовано порядка 150 заброшенных и неэффективно используемых городских участков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта “Индустриальные кварталы” в столице проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это не только улучшит облик Москвы и создаст более комфортные условия для жизни горожан, но и обеспечит значительный рост объема поступлений в бюджет», – заявил вице-мэр.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на месте заброшенных территорий планируется построить 35 миллионов квадратных метров недвижимости, на что уйдёт около 10–15 лет.

Он также отметил, что инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят примерно семь триллионов рублей.

В результате бывшие промзоны превратятся в благоустроенные районы с домами, детскими садами, школами, поликлиниками и всей необходимой для жизни инфраструктурой. Также в рамках проекта «Индустриальные кварталы» создадут высокотехнологичные производства.

