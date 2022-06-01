Вице-мэр Ефимов рассказал о высоких темпах строительства квартала в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

Строительные работы на территории бывшей промышленной зоны Октябрьское Поле проходят с опережением графика, поликлинику инвестор планирует достроить уже в этом году, кроме того получено разрешение на возведение технопарка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории участка бывшей промзоны Октябрьское поле в районе Щукино продолжается активное строительство по проекту «Индустриальные кварталы», - сказал Ефимов.

По его словам, на данный момент идет возведение школы и двух детских садов. Кроме того, будет построен бизнес-центр «Технопарк “Октябрьское Поле"».

В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на сегодняшний день в школе и поликлинике уже закончены все монолитные работы. По его словам, в школе, в частности, приступили к черновой отделке первого и второго этажей.

На территории бывшей промзоны также построят восемь жилых корпусов, возведение которых пройдет в три этапа. Так, в жилом корпусе первого этапа уже идут монолитные работы на уровне 21-го этажа, при этом в месяц их удается построить четыре-пять.

