Пуртов раскрыл социальный эффект выхода Москвы на рынок заимствований

Власти Москвы не планируют сокращать расходы бюджета в 2021 году, даже с учетом снижения доходов из-за пандемии. Для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований.

Из-за пандемии, вводимых ограничений и закрытия границ Москва столкнулась с серьезным сокращением доходов и увеличением расходов из-за масштабных мероприятий по борьбе с коронавирусом. По итогам текущего года городской бюджет недополучит около 600 млрд рублей. На протяжении последующих трех лет бюджет Москвы сведен с дефицитом, и уже в следующем году средства на покрытие дефицита решено привлекать с рынка облигаций.

Это позволит сохранить весь объем социальных расходов бюджета, что особенно важно в период пандемии, и не останавливать городские инвестиционные программы, заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Учитывая инфляционные факторы, особенно в строительстве, сегодня деньги для финансирования бюджетных программ гораздо легче привлечь с рынка заимствований, чем через несколько лет восстанавливать “замороженные” проекты либо возобновлять их реализацию. Облигационные займы для нас являются более привлекательным долговым инструментом, чем кредит, поскольку стоимость их размещения и обслуживания гораздо ниже. Кроме того, с помощью займов мы имеем возможность привлечь денежные средства в экономику на гораздо более длительный срок», - пояснил он.

В настоящий момент долговая нагрузка Москвы не превышает 1,1% от годового объема доходов бюджета. Столица не зависит от заимствований и живет исключительно за счет собственных доходов, поэтому привлечение займов не окажет влияния на устойчивость городского бюджета.

Региональные облигации на сегодняшний день - популярный инвестиционный инструмент на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам. Разместив облигации, город не только привлечет деньги с рынка, но и даст инвесторам новый, надежный инструмент.