Пуртов раскрыл социальный эффект выхода Москвы на рынок заимствований
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города рассказал, что выход на рынок заимствований позволит сохранить весь объем социальных расходов бюджета и не останавливать городские инвестиционные программы.
Власти Москвы не планируют сокращать расходы бюджета в 2021 году, даже с учетом снижения доходов из-за пандемии. Для этого город впервые более чем за 10 лет выйдет на рынок заимствований.
Из-за пандемии, вводимых ограничений и закрытия границ Москва столкнулась с серьезным сокращением доходов и увеличением расходов из-за масштабных мероприятий по борьбе с коронавирусом. По итогам текущего года городской бюджет недополучит около 600 млрд рублей. На протяжении последующих трех лет бюджет Москвы сведен с дефицитом, и уже в следующем году средства на покрытие дефицита решено привлекать с рынка облигаций.
Это позволит сохранить весь объем социальных расходов бюджета, что особенно важно в период пандемии, и не останавливать городские инвестиционные программы, заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Учитывая инфляционные факторы, особенно в строительстве, сегодня деньги для финансирования бюджетных программ гораздо легче привлечь с рынка заимствований, чем через несколько лет восстанавливать “замороженные” проекты либо возобновлять их реализацию. Облигационные займы для нас являются более привлекательным долговым инструментом, чем кредит, поскольку стоимость их размещения и обслуживания гораздо ниже. Кроме того, с помощью займов мы имеем возможность привлечь денежные средства в экономику на гораздо более длительный срок», - пояснил он.
В настоящий момент долговая нагрузка Москвы не превышает 1,1% от годового объема доходов бюджета. Столица не зависит от заимствований и живет исключительно за счет собственных доходов, поэтому привлечение займов не окажет влияния на устойчивость городского бюджета.
Региональные облигации на сегодняшний день - популярный инвестиционный инструмент на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам. Разместив облигации, город не только привлечет деньги с рынка, но и даст инвесторам новый, надежный инструмент.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов: количество стандартных товарных единиц на Портале поставщиков достигло миллиона
Выпуск облигаций правительства Москвы будет востребован инвесторами, а для города станет эффективным способом финансировать проекты и направления деятельности, считает председатель Комитета по финансовым рынкам объединения предпринимателей «Опора России», генеральный директор аналитического агентства «БизнесДрон» Павел Самиев.
«Здесь имеет значение и высокая надежность эмитента. Сейчас на такие бумаги очень высокий спрос, он сохранится и в ближайшей перспективе. Выпуск бумаг правительства Москвы становится фаворитом на рынке с точки зрения инвесторов. Имеет значение и тот фактор, что эти бумаги рассчитаны на очень широкий круг инвесторов - и частных, и институциональных. Думаю, здесь будут и банки, и частные структуры, и фонды», - уверен Самиев.
Максимальный объем, который Москва в следующем году планирует разместить на рынке облигаций - 396 млрд рулей.
Расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне нынешнего года и составить более 3-х трлн рублей. Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет - более 56% расходов города относятся к социальным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Новак выразил уверенность, что «Северный поток 2» будет достроен
- Двое полицейских погибли при нападении в Грозном
- Главе КС Украины предъявили обвинение в подкупе свидетеля и даче ложных показаний
- Жителя Кемерово приговорили к штрафу за публикацию фото Гитлера
- В МЧС озвучили предварительную причину затопления судна «Онега»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru