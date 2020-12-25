Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов: количество стандартных товарных единиц на Портале поставщиков достигло миллиона

Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) на столичном Портале поставщиков Москвы достиг одного миллиона позиций, говорится в пресс-релизе столичного департамента по конкурентной политике.



Стандартная товарная единица – позиция каталога товаров, работ и услуг, размещенная на Портале. Она содержит максимально полную информацию о единичном товаре или услуге.

«Сегодня на Портале для заказчиков Москвы и ещё 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций», - сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

При этом более половины каталога было добавлено в этом году. Наиболее востребованными СТЕ стали медицинские маски и антисептики, а также бесконтактные термометры.

Как сообщалось ранее, на московском портале поставщиков зарегистрировано более 1,7 тысячи пользователей в качестве самозанятых. Такая возможность у физических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась с июля. Таким образом самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

В этом году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объемом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых - из Москвы, остальные - предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

