«Показали пример». Антикризисные меры властей Москвы сравнили с японскими

Японские эксперты обратили внимание, что Москва предложила полный и вариативный набор поддержки экономики и бизнеса. Глава Московского филиала АО «Исследовательский Институт Номура» Андрей Родионов считает, что Япония была лучше подготовлена к угрозам пандемии благодаря устоявшейся практике ношения медицинских масок в демисезонные периоды с повышенным риском распространения инфекций и вирусов.

«России и Москве как ключевому мегаполису было сложнее. На ввод новых эпидемиологических правил было гораздо меньше времени, но Москва показала пример всем регионам, как оперативно можно ввести антикризисные меры, чтобы стабилизировать ситуацию», - сказал он.

Правительство Москвы сделало ставку на работу с основными активами – арендой, расходы на которые для предпринимателей являются очень существенными. И если в случае с городской недвижимостью и земельными участками использовался очевидный и простой метод - отмена арендной платы на период приостановления деятельности, то с объектами частной недвижимости был применен интересный подход, завязанный на компенсацию налогов для тех арендодателей, которые снижали арендную ставку на 50%.

«Основным инструментом поддержки экономики стали четыре пакета антикризисных мер на общую сумму около 90 млрд рублей, которые были разработаны на основании предложений бизнеса», - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря мерам поддержки экономика города адаптировалась к работе в сложившихся условиях, а большинство отраслей сейчас восстанавливаются. Так, общий оборот предприятий торговли и услуг стабилизировался, и даже с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации по итогам ноября превышает показатели аналогичного месяца прошлого года и докризисного уровня.

Несмотря на потери бюджета в виде недополученных налогов, сборов и возросшую социальную нагрузку, Москва также не остановила выполнение ключевых экономических программ.

В мэрии отметили, что пандемия ускорила перевод многих полезных функций в «цифру» - все это в очередной раз подтверждает важность развития ИТ-отрасли и обмена информацией, технологиями с зарубежными партнерами. Особенно важно, что предлагаемые меры были доступны для получения в электронном формате через разные ИТ-платформы, включая порталы госуслуг, что является передовым подходом даже по японским меркам.

