Ефимов: Московские производители сэкономят около 350 миллионов рублей благодаря городской поддержке

Инвесторы в сфере промышленности экономят на аренде земли, которую им предоставил город для реализации проектов, порядка 70 миллионов рублей каждый год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, город уже выделил почти 31 гектар земли на пять лет под строительство предприятий. Аренда таких площадей обходится производителям в символический один рубль в год. Инициатива выделения участков по льготной ставке зародилась в марте прошлого года с целью поддержки промышленных предприятий. По словам Ефимова, сэкономленные на аренде земли средства инвесторы смогут направить на своё развитие.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что стоимость аренды участков под строительство производств высчитывалась в процентах от кадастровой стоимости земли и зависела от размера участка, его расположения и так далее. К примеру, город выделил инвестору участок площадью 17 гектаров в Зеленограде по льготной ставке. Благодаря этому инвестор экономит на аренде порядка 130 миллионов рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что новые предприятия будут возводиться в основном в отдаленных районах столицы — Зеленограде, Молжаниновском, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и Косино-Ухтомском.

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ФОТО: Владимир Ефимов
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