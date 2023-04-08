Ефимов: Инвесторы построят три завода по утилизации осадка и очистке сточных вод в Москве

В столице откроются предприятия по экологической сушке илового осадка и удалению соединений фосфора и азота из сточных вод. Они будут построены концессионерами на собственные деньги (более 35 млрд рублей). Для этих целей столица выделила им в аренду земельные участки суммарной площадью порядка 90 тысяч «квадратов». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в феврале 2021 года Москва подписала концессионное соглашение с фирмой «Гринтех». Согласно ему, компания построит соответствующие производственные комплексы на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Здесь иловый осадок будут сушить до 10% влажности, а затем поставлять его цементным заводам для использования как твердого биотоплива. На проект инвестор потратит порядка 27 млрд рублей.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, еще одно соглашение, заключенное между городом и компанией «Биос» в 2021 году, предусматривает строительство завода на территории Люберецких очистных сооружений. На нем задействуют ведущие технологии для удаления из сточных вод фосфора и азота с возможностью дальнейшего получения фосфатного удобрения. Это также позволит существенно улучшить качество стока и уменьшить вред для экологии города. Инвестиции в проект достигнут 8,4 млрд рублей, добавил Овчинский.

Глава департамента подчеркнул, что данный объект будет первой масштабной российской установкой по очистке возвратных потоков от азотно-фосфорного соединения. Срок действия соглашения — 25 лет, отметил он.

По словам гендиректора компании «Гринтех» Александра Игнатова, сушка осадка будут производиться с применением передовых технологии с очисткой воздуха и отслеживанием его качества, а также с приведением сточных вод в соответствие параметрам приема на очистные сооружения. Он подчеркнул, что в целях соблюдения всех требований качества и безопасности биотоплива производственный процесс будет максимально автоматизированным, а производственная мощность каждого из комплексов составит до 500 тысяч тонн обезвоженного осадка.

Директор компании «Биос» Михаил Трошин добавил, что фирма переориентировала изготовление ключевых технологических узлов на мощности российских изготовителей и партнеров из государств ЕАЭС. Это позволит получить уверенность в возможности гарантийного обслуживания оборудования и своевременного поступления запчастей независимо от действий враждебных стран.

Отмечается, что на проект не будет расходоваться московский бюджет, однако объекты перейдут в собственность столицы с момента их ввода в эксплуатацию.

