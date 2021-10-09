Образовательные программы о госзакупках и торгах прошли 43 тысячи человек
Департамент города Москвы по конкурентной политике с начала 2021 года провел уже 87 обучающих семинаров о госзакупках и торгах: 40 очно и 47 в дистанционно, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Онлайн формат образовательных мероприятий, особенно в период пандемии, пользуется большим спросом. С начала года к онлайн вебинарам присоединились более 40 тысяч человек, еще свыше трех тысяч человек посетили очные занятия», - рассказал он.
По словам вице-мэра, больше всего участников обучающих семинаров интересуют нюансы заключения, исполнения, расторжения контрактов в этом году, минимизация рисков, новый порядок внесения в реестр недобросовестных поставщиков и закупки малого объема у единственного поставщика.
Для начинающих поставщиков доступна программа «Как участвовать в закупках», объединившая 61 мероприятие в этом году. Более опытным участникам рынка предложили программу «Закупки для тех, кто в теме», в рамках которой разбираются самые сложные вопросы и реальные кейсы из практики ФАС и суда.
Также проходят семинары по теме инвестиций, затрагивающие вопросы покупки и аренды недвижимости у города.
Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, Иван Щербаков, власти планируют сохранить оба формат – и очные встречи, и вебинары: такое распределение даст возможность большему количеству слушателей изучать темы одновременно на одной площадке.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более миллиона обращений за консультационной, образовательной и другими видами поддержки было зарегистрировано проектом ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 2012 года. «Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело», - отметила она.
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