Образовательные программы о госзакупках и торгах прошли 43 тысячи человек

Департамент города Москвы по конкурентной политике с начала 2021 года провел уже 87 обучающих семинаров о госзакупках и торгах: 40 очно и 47 в дистанционно, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 4 тысяч слушателей поучаствовали в вебинарах по имущественно-земельным вопросам

«Онлайн формат образовательных мероприятий, особенно в период пандемии, пользуется большим спросом. С начала года к онлайн вебинарам присоединились более 40 тысяч человек, еще свыше трех тысяч человек посетили очные занятия», - рассказал он.

По словам вице-мэра, больше всего участников обучающих семинаров интересуют нюансы заключения, исполнения, расторжения контрактов в этом году, минимизация рисков, новый порядок внесения в реестр недобросовестных поставщиков и закупки малого объема у единственного поставщика.

Для начинающих поставщиков доступна программа «Как участвовать в закупках», объединившая 61 мероприятие в этом году. Более опытным участникам рынка предложили программу «Закупки для тех, кто в теме», в рамках которой разбираются самые сложные вопросы и реальные кейсы из практики ФАС и суда.

Также проходят семинары по теме инвестиций, затрагивающие вопросы покупки и аренды недвижимости у города.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, Иван Щербаков, власти планируют сохранить оба формат – и очные встречи, и вебинары: такое распределение даст возможность большему количеству слушателей изучать темы одновременно на одной площадке.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более миллиона обращений за консультационной, образовательной и другими видами поддержки было зарегистрировано проектом ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 2012 года. «Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело», - отметила она.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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