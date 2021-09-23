Более 4 тысяч слушателей поучаствовали в вебинарах по имущественно-земельным вопросам

За первые 9 месяцев этого года Госинспекцией по недвижимости проведено 58 бесплатных вебинаров для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, в которых приняли участие 4216 человек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, количество проведенных онлайн-мероприятий уже сейчас сопоставимо с показателями за весь прошлый год – тогда состоялось более 60 вебинаров по профилактике правонарушений в области земельно-имущественных отношений. «Активная просветительская работа позволила сократить на 20 процентов количество обращений граждан в ведомство, поскольку многие вопросы по использованию объектов недвижимости были сняты уже на этапе онлайн-мероприятий, предоставляющих возможность услышать экспертное мнение и получить бесплатную консультацию», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Принять участие в онлайн-вебинарах может любой желающий. Их проводят для взаимодействия с частными лицами и бизнес-сообществом, а также для профилактики нарушений в области имущественно-земельных отношений, пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Cегодня 75% аудитории вебинаров составляют представители бизнес-сообщества, юридических и частных лиц, ведущих предпринимательскую деятельность и имеющих в пользовании или собственности объекты недвижимости; 10% – представители общественных и бизнес-организаций и 15% – представители различных профессиональных ассоциаций», – заявил Овчинский.

Среди наиболее популярных тем вебинаров – профилактика правонарушений при покупке или аренде недвижимости, последствия самовольного строительства и самозахвата территории общего пользования, порядок оформления земельно-правовых отношений, льготы для малого бизнеса при аренде нежилых помещений, правила эксплуатации летних кафе, тема торгового сбора.

