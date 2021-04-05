Наталья Сергунина рассказала о поддержке малого бизнеса в Москве

Более миллиона обращений за консультационной, образовательной и другими видами поддержки было зарегистрировано проектом ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 2012 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



«Самое востребованное направление — консультации для бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. Их можно получить очно, по телефону или онлайн. С 2012 года проведено 700 тысяч бесплатных консультаций», — сообщила заммэра.

Чаще всего столичные предприниматели хотят узнать о мерах поддержки от правительства города. Эксперты помогают им подобрать подходящие предложения, от льготных кредитов до аренды помещений. Кроме того, популярны темы ведения бухгалтерского учета, налогообложения, запуска стартапа.

Предприниматели могут обратиться за консультацией в любой центр услуг для бизнеса, адреса и график работы которых опубликованы на сайте МБМ. Также консультации доступны по номеру телефона 7 (495) 225-14-14.

Кроме того, столичные предприниматели могут задать интересующий их вопрос с помощью специальной формы на сайте МБМ. В течение одного-двух рабочих дней заявку рассмотрят и отправят ответ на электронную почту, указанную в обращении.

На портале МБМ для адаптации бизнеса к условиям, изменившимся из-за пандемии, запустили проект «Коронавирус: важное для бизнеса». Здесь собрана актуальная информация об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве, способах получения консультаций. Также предприниматели могут пройти онлайн-обучение по антикризисному управлению и подобрать необходимые инструменты для решения задач бизнеса.

Для образовательной поддержки предпринимательства на сайте МБМ были запущены «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ», благодаря которым столичные предприниматели могут освоить основные принципы ведения бизнеса.

Кроме того, МБМ регулярно проводит вебинары, курсы, конференции, форумы. В прошлом году было проведено более 1,3 тысячи образовательных мероприятий.

Как отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, с начала 2021 года предприниматели более 40 тысяч раз обратились за поддержкой в МБМ.

В этом году представителям столичного бизнеса стала доступна возможность проходить многоуровневые образовательные программы. Вводное мероприятие и последующие курсы по определенным направлениям обучения позволяют лучше усваивать материал.

Кроме того, в текущем году пройдут бизнес-акселераторы МБМ для сотрудников индустрии красоты, сфер бытового обслуживания, туризма, гостиничного дела, общественного питания. Отраслевые акселерационные программы для бизнеса, которые помогают вывести компанию на новый этап развития, проводятся с 2019 года.

