Бизнес-омбудсмен Москвы назвала число заведений общепита, закрывшихся из-за COVID-19

Около 20% московских заведений общественного питания закрылись или сменили собственника из-за ограничительных мер, введенных летом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.



Как отметила бизнес-омбудсмен, продолжающие работу заведения смогли частично восстановиться после COVID-ограничений.



Власти Москвы с 28 июня ограничили посещение общепита: кафе и рестораны могли принимать только посетителей с QR-кодом, который выдавался привившимся от коронавируса, переболевшим в последние 6 месяцев или имеющим действительный в течение трех дней ПЦР-тест. Ограничения были отменены 19 июля, напоминает «Свободная пресса».

