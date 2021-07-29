Бизнес-омбудсмен Москвы назвала число заведений общепита, закрывшихся из-за COVID-19
Около 20% московских заведений общественного питания закрылись или сменили собственника из-за ограничительных мер, введенных летом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
Как отметила бизнес-омбудсмен, продолжающие работу заведения смогли частично восстановиться после COVID-ограничений.
Власти Москвы с 28 июня ограничили посещение общепита: кафе и рестораны могли принимать только посетителей с QR-кодом, который выдавался привившимся от коронавируса, переболевшим в последние 6 месяцев или имеющим действительный в течение трех дней ПЦР-тест. Ограничения были отменены 19 июля, напоминает «Свободная пресса».
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