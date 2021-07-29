Налоги по патентам в Москве превысили докризисный уровень
Поступления в бюджет Москвы налога от применения патентной системы налогообложения (ПСН) за первые полгода достигли 2,9 млрд рублей, что на 22,6% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, ПСН - один из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса в Москве, его применяет каждый шестой индивидуальный предприниматель. Ефимов отметил, что в прошлом году поступления ПСН в бюджет снизились из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, но уже в первом полугодии этого года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019-го.
На начало 2021 года предприниматели в Москве приобрели 89,8 тысячи патентов. Наиболее востребована ПСН в розничной торговле (более 40% приобретенных патентов), а также в услугах по сдаче в аренду помещений и перевозках, бытовых услугах, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
Приобретение патента на ряд видов деятельности освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора, не требует вести бухучет и минимизирует налоговую отчетность. Также налогоплательщикам ПСН могут уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей на ОСС, ОПС и ОМС, добровольного личного страхования, расходов по больничным листам.
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