Москва выставила на торги крупное помещение для бизнеса в Даниловском районе

Коммерческое помещение площадью 1275,1 квадратного метра, находящееся возле станции метро «Автозаводская», будет реализовано на городских торгах. Об этом заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что помещение имеет свободное назначение. Оно находится по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3, и занимает пять этажей в отдельном крыле здания и три этажа в соседней секции. Есть отдельный вход.

По словам Пуртова, помещение представляет собой многофункциональное пространство для развития бизнеса, а его площадь позволяет организовать, «например, офис, выставочно-демонстрационную площадку или мультиформатный коворкинг с предприятиями общепита».

«Близость здания к станции метро «Автозаводская» и соседство с крупными деловыми, культурными и спортивными объектами Даниловского района потенциально могут обеспечить большой поток клиентов», - подчеркнул он.

Пуртов добавил, что открытые аукционы пройдут 3 февраля, а заявки принимаются до 22 января. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в Москве на городской аукцион выставили помещение для ведения бизнеса в Тверском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

