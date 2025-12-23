Москва выставила на торги крупное помещение для бизнеса в Даниловском районе

Он уточнил, что помещение имеет свободное назначение. Оно находится по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3, и занимает пять этажей в отдельном крыле здания и три этажа в соседней секции. Есть отдельный вход.

По словам Пуртова, помещение представляет собой многофункциональное пространство для развития бизнеса, а его площадь позволяет организовать, «например, офис, выставочно-демонстрационную площадку или мультиформатный коворкинг с предприятиями общепита».



«Близость здания к станции метро «Автозаводская» и соседство с крупными деловыми, культурными и спортивными объектами Даниловского района потенциально могут обеспечить большой поток клиентов», - подчеркнул он.



Пуртов добавил, что открытые аукционы пройдут 3 февраля, а заявки принимаются до 22 января. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

