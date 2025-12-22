Ефимов: Благодаря проекту КРТ на севере Москвы появятся новые центры притяжения

В районе Коптево на севере Москвы планируется комплексная реорганизация неэффективно используемого участка площадью более двух гектаров в проезде Черепановых возле станции МЦК Лихоборы. Проект соответствующего решения опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здесь построят 43,76 тысячи квадратных метров недвижимости, включая объекты спортивной, деловой и торгово-бытовой инфраструктуры. Таким образом, в районе Коптево появится несколько новых центров притяжения москвичей и гостей города», - рассказал Ефимов.

Ефимов добавил, что это в результате реализации проекта появится около тысячи рабочих мест, а объём инвестиций составит 12,84 млрд рублей.

Уточняется, что участок расположен по адресу: проезд Черепановых, вл. 64, рядом со станцией МЦК Лихоборы, остановочным пунктом МЦД-3 и Московским скоростным диаметром. Это район с уже сложившийся с жилой застройкой, школами, колледжем, бассейном, досуговым клубом и магазинами.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что вокруг существующей хоккейной коробки возведут зрительские трибуны площадью 610 кв. м с техническими помещениями и раздевалками. По сути это позволит создать полноценный ледовый стадион. Кроме того, появятся многофункциональный центр площадью 34,06 тыс. кв. м и торговый комплекс с ярмаркой площадью более 9 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты КРТ в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.

