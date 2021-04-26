Москва выделила 11 гектаров земли на строительство новых соцобъектов

Москва с начала 2021 года в рамках адресной инвестиционной программы выделила для строительства школ и других социальных объектов 13 земельных участков общей площадью 11,4 га, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва ежегодно возводит за счет средств городского бюджета большое количество социальных объектов. Для таких проектов город предоставляет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала 2021 года заключено 13 договоров аренды участков для строительства соцобъектов и дополнительной инфраструктуры», - сказал Ефремов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, новые объекты появятся в восьми административных округах.

«Больше всего – четыре – на территории ТиНАО. По два – на севере и юге Москвы, и по одному объекту социальной инфраструктуры – на востоке, юго-востоке, северо-западе и в центре столицы», – рассказал Гаман.

В частности, на территории ТиНАО будут построены школа, блок начальных классов, учебный корпус с детским садом и пожарное депо. Еще одну школу, рассчитанную на 550 учеников, построят в Южном Чертанове. В Южнопортовом районе на месте устаревшего детского сада появится новый.

Ранее сообщалось, что экономика Москвы стабилизировалась после пика пандемии. «Если говорить в целом про экономику Москвы, то на сегодняшний день мы видим положительные тенденции по всем направлениям. Это касается и выручки предприятий торговли и услуг, это касается и промышленности, это касается и инвестиций», - отмечал Ефимов.

