Экономика Москвы стабилизировалась после пика пандемии

Власти Москвы заявили о стабилизации экономики после пика пандемии коронавируса. Так, выручка предприятий торговли и услуг выросла за первый квартал на 18% к прошлому году и превысила 3 трлн рублей. Такие цифры привёл заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«То есть ежемесячная выручка предприятий торговли и услуг в среднем превысила у нас 1 трлн рублей. Если говорить в целом про экономику Москвы, то на сегодняшний день мы видим положительные тенденции по всем направлениям. Это касается и выручки предприятий торговли и услуг, это касается и промышленности, это касается и инвестиций. Непродовольственная торговля выросла более чем на 20%», - заявил заммэра.

Владимир Ефимов также отметил положительную динамику пострадавших в пандемию отраслей, которым город продолжает оказывать поддержку:

«По итогам первого квартала мы видим рост выручки чуть более 3%. Конечно, не все они восстановились. В первую очередь, не добирают по выручке и, соответственно, по загрузке гостиницы. По-прежнему, но уже не сильно, отстаёт общепит. На сегодня действую меры поддержки, связанные с льготным кредитованием субъектов малого предпринимательства. Город до середины текущего года продлил программу по субсидированию процентной ставки. Это касается всех без исключения сфер деятельности смп как в пострадавших отраслях, так и во всех остальных».

Заместитель мэра констатировал, что на сегодня среди значимых ограничений по коронавирусу в Москве сохраняется только масочно-перчаточный режим. Город не только восстанавливается, но и развивается более высокими темпами относительно плановых значений.

«Мы на текущий год взяли прогноз по росту валового регионального продукта порядка 3%. Но считаем, что это прогноз консервативный. Думаю, что этот показатель будет превышен и составит порядка 4%-4,5%. Предпосылки для этого есть. Например, у нас промышленность в городе Москве за первый квартал дала прирост более 11%. Ряд отраслей промышленности увеличились кратно. Всё этого говорит о том, что меры поддержки, в том числе и промышленных предприятий на территории города, дают свой эффект. Заработали постоянные нововведения, которые были приняты в период кризиса. Например, инвестиционный налоговый вычет, которым активно пользуются промышленные предприятия», - отметил заммэра.

Владимир Ефимов выразил уверенность, что такие меры дадут эффект не только в плане восстановления промышленности, но и положительной динамики экономики Москвы в целом.

