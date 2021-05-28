Москва прошла сертификацию по стандарту ISO в числе первых 10 городов мира – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии столицы как «умного города». На своем персональном сайте градоначальник сообщил, что Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни», а также ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов».

Мэр столицы добавил, что стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира.

Добавим, эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, которые отражают эффективность внедрения «умных» технологий для повышения качества жизни горожан.

Сергей Собянин также рассказал, что мегаполис будет продолжать создавать «умные» сервисы для москвичей – для того, чтобы город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни».