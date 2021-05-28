Москва прошла сертификацию по стандарту ISO в числе первых 10 городов мира – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии столицы как «умного города». На своем персональном сайте градоначальник сообщил, что Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ – показатели городских услуг и качества жизни», а также ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов».

Мэр столицы добавил, что стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира.

Добавим, эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, которые отражают эффективность внедрения «умных» технологий для повышения качества жизни горожан.

Сергей Собянин также рассказал, что мегаполис будет продолжать создавать «умные» сервисы для москвичей – для того, чтобы город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни».

Москва подтвердила соответствие мировым стандартам по уровню жизни и развитию города

К слову, в декабре 2020 года сообщалось, что Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов (Smart Centres Index) компании Z/Yen и заняла в нем 44 место. Соседями российской столицы по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система «умного транспорта», доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система «умного города» помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей. По уровню цифровизации и развитию технологий Москва успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры