Бывшие промзоны Москвы будут интенсивно развиваться
Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.
Теперь срок с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион сокращен до 170 дней через торги (раньше он составлял 340 дней). Власти считают, что этого срока достаточно для определения основных условий комплексного развития территорий.
«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 гектаров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На месте бывших промзон в столице планируется создавать современные кварталы, включающие инновационные производства, отвечающие существующим экологическим стандартам, технопарки, жилые дома, а также социальную и дорожную инфраструктуру, общественные пространства. Благодаря проектам КРТ в городе будет создано свыше 500 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей, а почти 3 трлн рублей поступит в бюджет столицы.
В Москве выявлено более 100 заброшенных участков, на которых должны появиться новые микрорайоны, заявил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
«Это сотни тысяч гектаров. На многих из них расположены старые покосившиеся здания, заборы, которые никак не востребованы, никак не эксплуатируются. И с эстетической точки зрения это, естественно, не выглядит привлекательно. Но главное, что эти территории могут приносить необходимую пользу. Часть из них можно превратить в комплексные жилые кварталы с полноценной современной инфраструктурой: школами, детскими садами, поликлиниками, домами культуры, ФОКами, другими объектами. А это всё рабочие места. Это позитивный вклад в экономику и в целом в жизнь города», — сказал столичный парламентарий, добавив, что в заброшенных промзонах есть интересные архитектурные объекты, которые «вернутся к жизни» при развитии этих территорий. В качестве примера Козлов назвал центр современного искусства «Винзавод».
«Город — это единый организм. И он должен планомерно развиваться на всех территориях. Не должно быть так, что здесь у нас отличный благоустроенный район, а пройдешь несколько десятков метров и попадаешь в нечто заброшенное, непонятное, в том числе и небезопасное. Поэтому инициатива возрождения территорий, их второго дыхания востребована», — полагает Козлов.
Москва намерена привлекать к комплексному развитию бывших промзон частных инвесторов. По словам заммэра Ефимова, в новых микрорайонах должны строиться не только жилье и офисные здания, но и создаваться современные производства.
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