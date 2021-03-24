Бывшие промзоны Москвы будут интенсивно развиваться

Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.

Теперь срок с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион сокращен до 170 дней через торги (раньше он составлял 340 дней). Власти считают, что этого срока достаточно для определения основных условий комплексного развития территорий.

«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 гектаров», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте бывших промзон в столице планируется создавать современные кварталы, включающие инновационные производства, отвечающие существующим экологическим стандартам, технопарки, жилые дома, а также социальную и дорожную инфраструктуру, общественные пространства. Благодаря проектам КРТ в городе будет создано свыше 500 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей, а почти 3 трлн рублей поступит в бюджет столицы.

В Москве выявлено более 100 заброшенных участков, на которых должны появиться новые микрорайоны, заявил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.