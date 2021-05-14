Москва обсудила перспективы сотрудничества с компанией Renault

За сутки в столице выявили 3818 новых случаев заражения коронавирусом

В акции «День без турникетов» за 8,5 лет существования приняли участие 120 тысяч человек

Обстановка у здания посольств Палестины и Израиля в Москве спокойная

Обучающий проект «Бизнес на творчестве 50+» запустят в центре «Моя карьера»

В столице сегодня ожидается кратковременный дождь с грозой