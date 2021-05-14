Москва обсудила перспективы сотрудничества с компанией Renault

Возможности дальнейшего сотрудничества обсудили заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и исполнительный директор Renault Group в России и СНГ Николя Мор.

По словам заммэра, в Москве работают семь крупных и средних автопроизводителей, специализирующихся в том числе на выпуске спецтехники и автокомпонентов. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями этого сегмента по итогам 2020 года превысил 120 млрд рублей.

«Renault Group, представленная в стране компаниями Renault Россия и АВТОВАЗом, является безусловным лидером отрасли. Так, в 2020 году доля группы на российском рынке, несмотря на COVID-19 и вызванную им экономическую обстановку, составила 30,1%, что на 1,2 пункта выше, чем годом ранее», – отметил Ефимов.

Москва займётся переработкой электронных отходов

Renault Россия на столичном производстве ежедневно собирает около 400 машин. Они представлены в четырех моделях автомобилей: Renault Arkana, Renault Kaptur, новый Renault Duster и Nissan Terrano.

В свою очередь Николя Мор отметил, что Москва – надежный партнер для бизнеса и инвесторов.

«Руководство города оказывает бесценную помощь компаниям и промышленным предприятиям в подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов, создании новых производственных площадок, а также поиске новых возможностей для роста», – заявил глава Renault Group в России и СНГ.

Московский завод Renault – высокотехнологичное производство, в котором задействованы стационарные роботы, выполняющие работу по сборке, сварке и окраске, а также беспилотные транспортные средства, которые доставляют детали и комплектующие.

В 2020 году Московскому заводу Renault исполнилось 15 лет. В декабре с конвейера завода сошел 1 500 000 автомобиль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваАвтопром
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