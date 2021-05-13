Москва займётся переработкой электронных отходов

Столичная компания создаст инфраструктуру для сбора вышедшей из строя электротехники в Москве. Соглашение между компанией и городом планируется заключить сроком на 20 лет в рамках государственно-частного партнерства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием.

«По предварительным расчетам до 95% материалов из собираемого лома вернется в экономику в качестве вторичного сырья», – отметил Ефимов.

Это будет первое ГЧП-соглашение в сфере обращения с электронными отходами, объекты при этом останутся в собственности Москвы.

Всё собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод «Экотехпром» (входит в состав «Корпорации Экополис»). Полученные в результате переработки металлы и пластики отправят на промышленные предприятия столицы, в том числе на завод «Экопласт», находящийся в особой экономической зоне «Технополис «Москва» и также входящий в состав корпорации.

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что реализация этого проекта позволит Москве использовать лучший мировой опыт утилизации электронных отходов, уменьшив одновременно негативное воздействие на окружающую среду.

Соглашение нацелено на построение в Москве экономики замкнутого цикла, пояснил генеральный директор «Корпорации Экополис» Максим Лобанов. Он добавил, что в будущем подобный альянс бизнеса и города может быть масштабирован на всю страну, а Москва укрепит свой имидж одной из самых экологичных столиц мира.

С 2013 года в Москве заключено свыше 250 ГЧП-договоров, объем инвестиций по которым превышает 1 трлн рублей.

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Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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