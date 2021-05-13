Москва займётся переработкой электронных отходов

Столичная компания создаст инфраструктуру для сбора вышедшей из строя электротехники в Москве. Соглашение между компанией и городом планируется заключить сроком на 20 лет в рамках государственно-частного партнерства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием.

«По предварительным расчетам до 95% материалов из собираемого лома вернется в экономику в качестве вторичного сырья», – отметил Ефимов.

Это будет первое ГЧП-соглашение в сфере обращения с электронными отходами, объекты при этом останутся в собственности Москвы.

Всё собранное и отсортированное оборудование для утилизации поступит на завод «Экотехпром» (входит в состав «Корпорации Экополис»). Полученные в результате переработки металлы и пластики отправят на промышленные предприятия столицы, в том числе на завод «Экопласт», находящийся в особой экономической зоне «Технополис «Москва» и также входящий в состав корпорации.