Москва — о повышении ставки ЦБ в предверии выхода на долговой рынок
Центробанк сегодня объявил о повышении ключевой ставки с 4,25% до 4,50% годовых. Замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева рассказала, как повлияет снижение ставки ЦБ на планы Москвы выйти на долговой рынок. Ее слова приводит телеграм-канал «Экономика Москвы».
«ЦБ, также как и мы, видит динамику восстановления экономики и прогнозирует ее достаточно высокие темпы. Для нас это признак того, что будет повышаться прибыль компаний, работающих в Москве, а значит, и объем собираемых налогов. То есть, скорее всего, нам понадобится занимать даже меньше, чем мы изначально рассчитывали», - отметила она.
Багреева также объяснила, что решение ЦБ во многом вызвано ускорением инфляции в сырьевом секторе, в том числе, ростом цен на строительные материалы.
«Сегодня строительство дорожает существенно быстрее общего уровня инфляции и ставок заимствований. То есть занять деньги на рынке и вложить их в строительные проекты нам выгодно: расходы на ставку по займу будут ниже, чем разница между стоимостью строительства сейчас и, например, через год», - заключила замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.
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