Москва — о повышении ставки ЦБ в предверии выхода на долговой рынок

«ЦБ, также как и мы, видит динамику восстановления экономики и прогнозирует ее достаточно высокие темпы. Для нас это признак того, что будет повышаться прибыль компаний, работающих в Москве, а значит, и объем собираемых налогов. То есть, скорее всего, нам понадобится занимать даже меньше, чем мы изначально рассчитывали», - отметила она.

Багреева также объяснила, что решение ЦБ во многом вызвано ускорением инфляции в сырьевом секторе, в том числе, ростом цен на строительные материалы.

«Сегодня строительство дорожает существенно быстрее общего уровня инфляции и ставок заимствований. То есть занять деньги на рынке и вложить их в строительные проекты нам выгодно: расходы на ставку по займу будут ниже, чем разница между стоимостью строительства сейчас и, например, через год», - заключила замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.

