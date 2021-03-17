Вице-мэр Ефимов: Патентная система налогообложения принесла Москве 5,5 млрд рублей

Бюджет Москвы в минувшем году получил 5,5 млрд рублей от патентной системы налогообложения (ПСН). По сравнению с 2019 годом поступления налога снизились на 7,7%. Это произошло на фоне освобождения предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога по патентам за второй квартал 2020 года. сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Между тем, в Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса. В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН, - 56,8 тысяч человек. С 2013 года, когда в столице был введен ПСН, до 2020 года суммарные поступления от патентной системы составили 27,7 млрд рублей», - добавил заммэра.

В 2020 году ИП было приобретено почти 90 тысяч патентов. Наиболее востребованы патенты в розничной торговле. Далее по популярности следуют услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений и по перевозке пассажиров и грузов, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Популярность этой системы обусловлена ее простотой и удобством для МСП. Патент легко оформить, он освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество, используемого в предпринимательской деятельности, и торгового сбора, не требует вести бухучёт и сдавать налоговую декларацию. Кроме того, с 2021 года у предпринимателей появилась возможность уменьшить сумму налога, уплачиваемого в рамках ПСН, на сумму страховых взносов, которые он платит за себя и за наемных работников. При этом сумма налога ИП с работниками может быть снижена не более, чем на 50%, а ИП без работников вправе уменьшить патент на всю сумму уплаченных за себя взносов.

