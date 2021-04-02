Москва будет самостоятельно заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений

Новые правила о самостоятельном заключении таких соглашений вступают в силу со 2 апреля. Они упростят весь механизм подписания СЗПК, предполагается, что это увеличит объем инвестиций в экономику города.

Механизм заключения СЗПК на федеральном уровне начал работать в 2020 году. Он предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и не меняются на протяжении всего срока реализации инвестпроекта. В частности, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже если налог повышается для остальных налогоплательщиков.

Еще одно преимущество для бизнеса – гарантия господдержки. Речь идет о возмещении затрат и процентов по кредитам на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, которые используются для реализации инвестпроекта.

Первые три соглашения о защите и поощрении капиталовложений в Москве заключены с ООО «Р-Опра», АО «Р-Фарм» и ГК «Медси».

СЗПК станут еще одним эффективным инструментом государственно-частного партнерства в столице, сообщила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева. Срок действия соглашений составляет от шести до 20 лет.

