Москва будет самостоятельно заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений
Москва сможет самостоятельно подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ранее они заключались только с участием федеральных властей. Соглашения станут гарантией для бизнеса стабильной правовой среды и мер поддержки в обмен на инвестиционные проекты с вложениями не менее 200 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов», - сказал он, отметив, что в Москве на данный момент заключено три СЗПК с участием Российской Федерации. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составит порядка 24 млрд рублей.
Новые правила о самостоятельном заключении таких соглашений вступают в силу со 2 апреля. Они упростят весь механизм подписания СЗПК, предполагается, что это увеличит объем инвестиций в экономику города.
Механизм заключения СЗПК на федеральном уровне начал работать в 2020 году. Он предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и не меняются на протяжении всего срока реализации инвестпроекта. В частности, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения соглашения составляет 20%, то для компании-инвестора она останется на том же уровне даже если налог повышается для остальных налогоплательщиков.
Еще одно преимущество для бизнеса – гарантия господдержки. Речь идет о возмещении затрат и процентов по кредитам на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, которые используются для реализации инвестпроекта.
Первые три соглашения о защите и поощрении капиталовложений в Москве заключены с ООО «Р-Опра», АО «Р-Фарм» и ГК «Медси».
СЗПК станут еще одним эффективным инструментом государственно-частного партнерства в столице, сообщила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева. Срок действия соглашений составляет от шести до 20 лет.
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