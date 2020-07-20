РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер

Россия и Узбекистан могут создать совместный лоукост-авиаперевозчик. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс.

Минздрав за то, чтобы возобновить полеты за рубеж

По данным агентства, это обсуждалось 20 июля на заседании профильной комиссии по экономическому партнерству между странами. С российской стороны представителем был глава Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – глава Минтранса республики Эльер Ганиев.

Отмечается также, что рассматривается вопрос об увеличении числа рейсов между странами.

В России сегодня есть один бюджетный авиаперевозчик - "Победа".


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЛоукостерУзбекистан
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