РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер

По данным агентства, это обсуждалось 20 июля на заседании профильной комиссии по экономическому партнерству между странами. С российской стороны представителем был глава Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – глава Минтранса республики Эльер Ганиев.

Отмечается также, что рассматривается вопрос об увеличении числа рейсов между странами.

В России сегодня есть один бюджетный авиаперевозчик - "Победа".



