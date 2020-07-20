РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер
Россия и Узбекистан могут создать совместный лоукост-авиаперевозчик. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс.
По данным агентства, это обсуждалось 20 июля на заседании профильной комиссии по экономическому партнерству между странами. С российской стороны представителем был глава Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – глава Минтранса республики Эльер Ганиев.
Отмечается также, что рассматривается вопрос об увеличении числа рейсов между странами.
В России сегодня есть один бюджетный авиаперевозчик - "Победа".
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