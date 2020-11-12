Комфортная среда останется среди ключевых трендов развития Москвы
Объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился почти в два с половиной раза за 10 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов на форуме «Сильные идеи для нового времени», посвящённого устойчивому развитию России в новых экономических условиях.
«Здесь мы видим очень хорошую динамику. С 2010 года в реальном выражении объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в 2,3 раза. При этом даже в текущий сложный с экономической точки зрения год мы видим, что бизнес продолжает запускать инвестиционные проекты, не останавливает реализацию ранее начатых проектов. Все это позволяет видеть хорошую цифру: за I полугодие рост в сопоставимых ценах относительно прошлого года, объем инвестиций более чем на 8%», - отметил заммэра.
По словам Владимира Ефимова, инвестиционная программа Москвы на будущий год не сокращена, несмотря на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, хотя бюджет города станет дефицитным:
«По сути дела, объём адресной инвестиционной программы, которую мы предусмотрели порядка 600 миллиардов рублей на следующий год, это не ниже, чем в этом году и предыдущие. Наоборот, даже есть положительная динамика. Мы её на 2/3 будем финансировать за счёт заёмных средств. Потому что понимаем, что каждый рубль (наших инвестиций), это катализатор для запуска частных инвестиций. Это деньги, которые мы направим в создание транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры».
Владимир Ефимов также рассказал о положительном влиянии пандемии на бизнес в плане адаптации к новым реалиям и внедрения новых технологий.
«Это дистанционные способы оказания услуг, сфера развлечений, которая в режиме реального посещения - оффлайн, закрыта. Мы видим активный рост динамики продаж этих услуг в сфере онлайн: дистанционная торговля. Общая выручка всех предприятий на территории города, предприятий, работающих в сфере торговли и услуг, она за летние месяцы полностью восстановилась до докризисных уровней, и даже была выше, чем годом ранее», - отметил заместитель мэра.
Владимир Ефимов также рассказал, что создание комфортной среды для проживания станет в ближайшие годы ключевым трендом развития в Москве и России в целом:
«Новая градостроительная концепция подразумевает создание локальных мест, где человек может удовлетворить свои потребности, не уходя далеко от места своего проживания. В Москве будет в ближайшее время активно продвигаться проект комплексного развития бывших промышленных территорий. Это порядка 2-ух тысяч гектаров, которые можно через такой механизм вовлечь в новые экономический оборот и создать там компактно комфортные места проживания и работы».
Потенциал программы развития бывших промзон составляет до 500 тысяч новых рабочих мест и строительство в общей сложности более 30 миллионов квадратных метров недвижимости.
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