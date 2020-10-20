В Москве заработал Совет по развитию экономики и нацпроектов

В Москве состоялось первое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы. Совет объединил на одной площадке представителей столичного и федерального правительства, бизнесменов и экспертов для выработки решений, необходимых для восстановления экономики и ее развития.

Первое заседание открыл министр экономического развития Максим Решетников, который отметил, что Россия прошла самый сложный период антиковидных ограничений лучше, чем прогнозировалось. По его словам, это произошло благодаря предоставленной регионам автономии - они сами принимали решения о необходимых ограничениях, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте страны. В результате у каждого региона за плечами – свой уникальный опыт поддержки экономики в кризисных условиях.

В свою очередь, заммэра Москвы Владимир Ефимов, возглавивший Совет, рассказал, что столичное правительство в период пандемии реализовало 4 пакета мер поддержки почти на 90 миллиардов рублей - помощь получили более 45 тысяч организаций, в которых работает 768 тысяч человек.

Положительно оценил меры поддержки и президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, выделенные деньги позволили не допустить значительного падения экономики и сокращения занятости.

На заседании также обсудили, какие решения нужно принять для роста экономики. Владимир Ефимов рассказал, что для этого требуется реализация нацпроектов, а также инвестиции государства в инфраструктуру. В частности, в скором времени заработает проект «Московский инвестор». С помощью этого сервиса московские предприниматели смогут обратиться за помощью при возникновении проблем с инвестпроектами.

