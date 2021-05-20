Фармпредприятия - резиденты «Технополис «Москва» создадут две тысячи рабочих мест

Фармацевтика - одна из якорных отраслей особой экономической зоны Москвы наряду с микроэлектроникой, медициной, информационными технологиями и современными материалами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этой сфере работают десять резидентов ОЭЗ. На Москву приходится пятая часть общероссийского фармпроизводства. Отрасль постоянно развивается.

«Только в прошлом году инвестиции столичных фармацевтических предприятий достигли 10,5 млрд рублей, что более чем на 133% превышает показатели 2019 года. Московская особая экономическая зона – один из главных центров развития отрасли, статус ее резидента уже имеют десять фармацевтических компаний», - отметил заммэра.

Большинство резидентов размещены на московской площадке «Печатники», несколько крупных заводов локализуются на площадке Алабушево в Зеленограде. Планируется, что количество высокотехнологичных мест, создаваемых в кластере фармацевтических компаний, в целом составит почти две тысячи.

Фармацевтическая компания «Биокад» локализовала производство в Алабушево и в рамках офсетного контракта с правительством Москвы занимается выпуском препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Компания Р-Опра, также заключившая офсетный контракт, на площадке «Алабушево» наладит выпуск лекарственных средств для лечения онкозаболеваний, а также противоревматических, противоастматических и других препаратов, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, строительство «Р-Опра» планируется завершить в 2022 году.

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«К концу текущего года на территории ОЭЗ в Зеленограде должна быть построена первая очередь еще одного предприятия фармацевтической промышленности – завода Bright Way Industries. Здесь будет налажено производство широкого спектра лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп и форм выпуска», - рассказал Прохоров.

В этом году также ожидается ввод производства биомедицинских клеточных продуктов от «Акрус БиоМед», в начале 2022 года будет завершено строительство завода онкопрепаратов компании «Онкотаргет».

Статус резидентов позволяет предприятиям экономить на налогах и других обязательных платежах.

«Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль», - напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, отметив, что сэкономленные средства фармкомпании инвестируют в развитие производства.

Дегтев добавил, что фармацевтическая промышленность выступает драйвером развития не только особой экономической зоны столицы, но и всей московской промышленности.

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Фото: technomoscow.ru
ТЕГИ:ПроизводствоМоскваФармацевтика
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