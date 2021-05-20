Экспорт мясной продукции столичного производства вырос на 14%

Столичные производители мясной продукции поставили за рубеж свои товары на сумму 81,8 млн долларов в 2020 году, увеличив экспорт на 13,6%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%», - отметил заммэра.

По итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 млн долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 млн долларов (+77,6%), Китай – на 12,9 млн долларов (+18,4%).

Казахстан стал самым крупным рынком сбыта московского мяса, его доля в экспорте составила 32%. В эту страну Москва поставляла в основном мясо и субпродукты птицы, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.