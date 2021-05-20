Экспорт мясной продукции столичного производства вырос на 14%
Столичные производители мясной продукции поставили за рубеж свои товары на сумму 81,8 млн долларов в 2020 году, увеличив экспорт на 13,6%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%», - отметил заммэра.
По итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 млн долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 млн долларов (+77,6%), Китай – на 12,9 млн долларов (+18,4%).
Казахстан стал самым крупным рынком сбыта московского мяса, его доля в экспорте составила 32%. В эту страну Москва поставляла в основном мясо и субпродукты птицы, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
«Объем экспорта этого вида мясной продукции составил более 24 млн долларов, по отношению к 2019 году поставки мяса птицы в Казахстан увеличились на 185,3%», - уточнил он, отметив, что российская столица также экспортирует в Казахстан замороженную продукцию из говядины и свежее свиное мясо.
Мясо и субпродукты птицы - наиболее экспортируемая категория мясных товаров среди московских компаний. В прошлом году экспорт продукции из птицы достиг 40,8 млн долларов, это почти половина от всего московского экспорта мяса. В основном продукты были отправлены в Казахстан, Китай, Киргизию, Армению и Сербию.
Популярной столичной продукцией на зарубежных рынках также является замороженная говядина (12,8 млн долларов), баранина (11,4 млн), мороженные свиные субпродукты (7,9 млн) и свинина (7,3 млн).
Эксперты Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» заявляют, что рынок мясной продукции является одним из самых устойчивых к неблагоприятным экономическим воздействиям. По словам генерального директора Центра «Моспром» Натальи Шуваловой, в 2020 году объем мирового производства мясной продукции составил более 325 млн тонн, а мировое потребление мяса – 324 млн тонн, что на 0,05% больше, чем годом ранее.
По словам Шуваловой, московский экспорт мяса имеет большие перспективы развития в странах Ближнего Зарубежья и Восточной Азии.
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