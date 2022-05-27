Эксперты высоко оценили эффект от размещения «зеленых» облигаций Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал отчет об использовании средств, привлеченных путем размещения зеленых облигаций за 2021 год. Всего столица разместила таких ценных бумаг на общую сумму 70 миллиардов рублей. В соответствии с концепцией зеленых облигаций, одобренной в апреле 2021 года, эквивалент привлеченных средств город направляет на финансирование или рефинансирование экологических проектов. Их результатом должно стать снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Выпуск первых в России зелёных облигаций имел огромное значение для развития отечественного финансового рынка, считает независимый эксперт Андрей Бархота.

«Неслучайно, что пилотный выпуск эмитировался именно Москвой. Результаты долгового финансирования оказались весьма успешными. Впрочем, их нетрудно увидеть: рост присутствия на улицах Москвы электробусов, интенсивное расширение дорожно-транспортной инфраструктуры. Успешный опыт привлечения зелёного финансирования позволяет осуществлять новые привлечения, которые будут тем более востребованы в новых условиях, когда движение на рынке капиталов ограничено», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что важным является и то, что срок обращения зеленых облигаций является достаточно коротким, а доходность этого инструмента выше доходности суверенных облигаций.

По его словам, оба фактора обуславливают интерес инвесторов к таким инструментам.

«Прошел ровно год с момента выпуска Москвой субфедеральных “зеленых” облигаций на сумму более 70 млрд рублей. И уже можно констатировать, что, как и ранее столица двигается впереди всей планеты в части своего развития как одного из лучших мегаполисов мира. И это действительно факт ввиду того, что в международном сравнении по объему паритета покупательской способности Москва итак является одной из крупнейших городских экономик мира, войдя в топ 5 по данному показателю. Отрадно, что все эти ресурсы были направлены на улучшение качества жизни населения», - подчеркнул член Совета московской «Деловой России» Алексей Порошин.

По его словам, Москва, безусловно, сегодня является одним из самых развивающихся в «зеленой» экономике городов.

«Мы видим большое количество строящихся метро, огромное количество электробусов, передвигающихся по столице. И я уверен, что отчет губернатора во всей красе представит жителям результаты этой деятельности. Все средства, вложенные в рамках “зеленых” облигаций, были эффективно и качественно использованы на улучшения качества жизни москвичей», - заявил Порошин.

«Также, радует, что текущая работа по “зеленым” облигациям нам позволяет взаимодействовать с внешним миром, даже несмотря на нынешнюю ситуацию. На мой взгляд, дальнейший выпуск “зеленых” облигаций, даже без расчета на европейское фондирование, может привлечь большое количество инвесторов, в частности азиатских и южноамериканских. Поэтому я точно уверен, что город на этом не остановится и будет продолжать активно развивать свой потенциал», - добавил он.

74 выпуск государственных облигаций Москвы продолжает соответствовать принципам и критериям «зеленого» финансового инструмента, такое заключение выдало 27 мая рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заключение основано на отчете об использовании эквивалента привлеченных от размещения «зеленых» облигаций средств за 2021 год, утвержденном мэром Москвы Сергеем Собяниным.

