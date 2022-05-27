Вице-мэр Ефимов: Выпуск «зеленых» облигаций Москвы соответствует стандартам
74-й выпуск гособлигаций Москвы продолжает соответствовать принципам и критериям «зеленого» финансового инструмента, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, соответствующее заключение выдало в пятницу рейтинговое агентство «Эксперт РА».
«Инвесторам, которые вложили средства в «зеленые» облигации Москвы, доступна полная информация о расходовании средств, а также о реализации «зеленых» проектов и достигнутых эффектах», - сказал Ефимов.
Вице-мэр отметил, что данные проекты обеспечивают сокращение вредных выбросов от автотранспорта на 610,2 тонн ежегодно, а углекислого газа – на 36,1 тыс. тонн.
«Экологический эффект будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию строящихся станций и линий БКЛ», – добавил Ефимов.
Он подчеркнул, что Москва полностью выполняет финансовые обязательства по «зеленым» облигациям
«26 мая – в соответствии с назначенным сроком – были произведены полугодовые купонные выплаты по таким ценным бумагам на сумму 2,58 миллиарда рублей. Весь государственный долг Москвы обслуживается своевременно и в полном объеме», – сказал заместитель мэра.
74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы был размещен 27 мая 2021 года в объеме 70 млрд рублей. Срок обращения облигаций - семь лет. Они выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых.
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