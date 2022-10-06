Ефимов: С начала года резиденты «Технополис Москва» перечислили в бюджет 1,3 млрд рублей
С начала 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в региональный и федеральный бюджеты более 1,3 миллиарда рублей в виде налогов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, столичные предприятия справляются с вызовами на фоне санкций и ограничений, находят новых поставщиков, внедряют высокотехнологичную продукцию.
«Так, в первой половине этого года резиденты особой экономической зоны Москвы направили с казну города почти 800 миллионов рублей, а в федеральный бюджет – еще около 580 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал отрасли, на которые пришлась наибольшая часть налоговых выплат за этот период - более миллиарда рублей. По его словам, это сектор микроэлектроники, робототехники, а также промышленной автоматизации.
Сегодня в рамках особой экономической зоны столицы трудоустроены почти девять тысяч человек, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Ранее стало известно, что девять инновационных компаний стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала 2022 года.
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