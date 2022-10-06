Ефимов: С начала года резиденты «Технополис Москва» перечислили в бюджет 1,3 млрд рублей

С начала 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в региональный и федеральный бюджеты более 1,3 миллиарда рублей в виде налогов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичные предприятия справляются с вызовами на фоне санкций и ограничений, находят новых поставщиков, внедряют высокотехнологичную продукцию.

«Так, в первой половине этого года резиденты особой экономической зоны Москвы направили с казну города почти 800 миллионов рублей, а в федеральный бюджет – еще около 580 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.