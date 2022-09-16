Вице-мэр Ефимов: 17 высокотехнологичных заводов появятся в Москве

Сегодня 17 высокотехнологичных объектов строятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы, три из которых будут сданы до конца 2022 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, площадка «Алабушево» ОЭЗ “Технополис Москва” занимает площадь почти 158 га. На свободных 11 га появятся 17 высокотехнологичных заводов, три из которых введут в эксплуатацию уже в текущем году. Заводы будут специализироваться на выпуске печатных плат и электронных модулей, фармпрепаратов, а также устройств для измерения параметров энергоресурсов в инженерных сетях.

До 2025 года будут введены в эксплуатацию заводы по производству твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов, вилочных погрузчиков, автомобильной электроники, изделий из металлов по технологиям аддитивной 3D-металлопечати, онкотестов и индивидуальных средства самоконтроля уровня глюкозы, тары для лекарств, а также выпуску ПО для сим-карт.

Помимо этого, планируется построить комплексы предприятий «Генериум Некст», «Р-Опра» и НПО «Гранит», специализирующиеся на фармотрасли и микроэлектронике.

Все введённые в эксплуатацию производственные площади «Алабушево» полностью заняты. Здесь расположены 30 предприятий-резидентов, а также фирмы-арендаторы.

Как считает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, большая часть резидентов площадки «Алабушево» — высокотехнологичные производства, представляющие отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники, промышленной автоматизации. Семь заводов специализируются на медицинских технологиях, медицинском оборудовании и биофармацевтике. Остальные предприятия выпускают современные материалы, разрабатывают энергоэффективные и информационно-коммуникативные технологии.

Преимущества и льготы, доступные резидентам, грамотная логистика и продуманная инфраструктура помогают планомерному развитию производств, привлечению вложений и увеличению выручки организаций.

По словам гендиректора столичной ОЭЗ Геннадия Дёгтева, суммарный объём вложений, внесённых резидентами площадки «Алабушево», превысил 28 млрд рублей.

