Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» смогли сэкономить на налогах около 4 млрд рублей

В число льгот, которыми пользуются компании, ставшие резидентами ОЭЗ, входят освобождение имущественного, транспортного и земельного налогов и таможенных пошлин. Также для них действует ставка налога на прибыль для на уровне двух процентов.

«Благодаря таким мерам поддержки в 2021 году компании сэкономили на налогах 890 миллионов рублей. Это на 28 процентов больше, чем в 2020 году, когда общий объем налоговых льгот составил 692 миллиона рублей. Всего за время существования ОЭЗ Москвы резиденты сэкономили на налогах более 3,9 миллиарда рублей», – уточнил Владимир Ефимов.

В основном компании-резиденты использовали льготы по уплате налогов в бюджет столицы, их сумма составила 830 миллионов рублей. По данным руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на каждый рубль «налоговых льгот пришлось 32 рубля инвестиций» по итогам 2021 года.

По данным генерального директора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дегтева, самая большая экономия отмечается руководителями предприятий микроэлектроники и IT-компаний.

