Ефимов: оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после смягчения ограничений

Оборот учреждений культуры Москвы начал восстанавливаться после того, как с 22 января были ослаблены ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Лимит заполняемости кинозалов, театров и концертных залов был повышен до 50%. В результате за два месяца оборот учреждений культуры вырос на 37,1 %, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей – это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений. За два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода прошлого года», - сказал заммэра.