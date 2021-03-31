Ефимов: оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после смягчения ограничений
Оборот учреждений культуры Москвы начал восстанавливаться после того, как с 22 января были ослаблены ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Лимит заполняемости кинозалов, театров и концертных залов был повышен до 50%. В результате за два месяца оборот учреждений культуры вырос на 37,1 %, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей – это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений. За два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода прошлого года», - сказал заммэра.
На фоне смягчения ограничений и роста числа премьерных показов на большом экране кинотеатры также восстанавливают свои обороты. Наибольший рост оборотов был отмечен в конце января и продолжается в течение двух последних месяцев. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«В первый уикенд после ослабления ограничений, 23-24 января, оборот кинотеатров вырос по сравненною с предыдущими выходными сразу почти на треть, до 83,6 млн рублей, а за выходные 20-21 марта составил 84,7 млн рублей, прибавив еще 1,3% к показателям первых выходных после увеличения лимита посещения», - отметил он, добавив, что за два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей, она восстановилась на 75,7%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 277 / сут.
Умерли
98 442+409 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 588 / сут.
- Биржевые цены на бензин в России превысили розничные
- В Госдуме не поддержали инициативу компенсации за отказ идти в армию
- СМИ: Организации США призвали Байдена к конструктивному диалогу с Россией
- Аналитики спрогнозировали рост задолженностей по ипотеке в России
- Губернаторы предложили создать Большой Северный морской путь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru