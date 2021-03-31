Дом усадьбы Фряновской мануфактуры отреставрируют по «рублевой» программе
Москва выставила на торги по льготной программе «рубль за квадратный метр» объект культурного наследия регионального значения – здание главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Победитель торгов в течение пяти лет должен будет отреставрировать объект и приспособить его для современного использования.
Здание главного дома бывшей мануфактуры семейства Залогиных XVIII – XIX веков находится на Воронцовской улице, в пешей доступности от метро «Марксистская» в Таганском районе столицы.
Это одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами, его площадь составляет более 1007 кв. м. Оно представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы.
«Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет», - напомнил Ефимов, добавив, что принять участие в аукционе могут физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Городская программа «1 рубль за 1 квадратный метр» начала работать в 2012 году. Благодаря ей происходит восстановление и сохранение объектов культурного наследия за счет частных инвестиций. На данный момент по «рублевой» программе отреставрированы 19 объектов культурного наследия, еще в пяти проходят работы по восстановлению.
В бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуре после реставрации может открыться офис, досуговое или образовательное учреждение, медицинская клиника. Об этом рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, добавив, что арендатор обязан сохранить облик здания и соблюсти все требования охранного обязательства.
Усадьба нуждается в полной реставрации, в том числе фасадов и интерьеров. Работы по возвращению исторического облика будут проходить под контролем Мосгорнаследия, подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 9 апреля, торги состоятся 16 апреля. Организатор торгов – департамент города Москвы по конкурентной политике.
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