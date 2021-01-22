Ефимов: Москва выдала треть льготной ипотеки в стране
На покупку жилья в Москве в 2020 году было выдано 47,5 тысяч льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это примерно половина от общего количества зарегистрированных в Росреестре за год ипотечных договоров на приобретение жилой недвижимости в городе. Речь идет об ипотеке как на первичном, так и на вторичном рынках.
Программа льготного ипотечного кредитования стартовала весной 2020 года, чтобы поддержать население и строительную отрасль. Ставка по таким кредитам составила 6,5% и менее. Ежедневно в среднем выдавалось 186 ипотечных кредитов по льготной ставке. Общий объем таких кредитов на 31 декабря прошлого года составил 263,5 млрд рублей.
Москва – лидер льготного ипотечного кредитования России. На покупку нового жилья в столице приходится почти треть (27%) от всей суммы выданных в стране льготных кредитов, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В тройку лидеров по объемам льготной ипотеки для покупки жилья в столице входят Сбербанк (выдал в 2020 году 32,4% кредитов), ВТБ (27,3%) и Альфа Банк (10,1%).
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