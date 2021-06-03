До 2,5 трлн рублей инвестируют в реорганизацию бывших промзон Москвы

Не менее 2,5 триллиона рублей будет инвестировано в комплексное развитие 52 участков бывших промышленных зон столицы России. Проекты соответствующих решений приняты с начала текущего года на заседаниях градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Развитие бывших промзон проводится в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общая площадь участков составляет почти 620 гектаров. В будущем там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и соответствующая инфраструктура. Ожидаемый бюджетный эффект составит 300 миллиардов рублей в год», — отметил заммэра.

Участки расположены на территории восьми округов столицы. Там планируется возвести около 11 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.