До 2,5 трлн рублей инвестируют в реорганизацию бывших промзон Москвы

Не менее 2,5 триллиона рублей будет инвестировано в комплексное развитие 52 участков бывших промышленных зон столицы России. Проекты соответствующих решений приняты с начала текущего года на заседаниях градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Развитие бывших промзон проводится в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общая площадь участков составляет почти 620 гектаров. В будущем там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и соответствующая инфраструктура. Ожидаемый бюджетный эффект составит 300 миллиардов рублей в год», — отметил заммэра.

Участки расположены на территории восьми округов столицы. Там планируется возвести около 11 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют бывшую промзону в Чертаново

«Площадь промышленной застройки превысит четыре миллиона квадратных метров, общественно-деловая застройка займет более пяти миллионов квадратных метров, жилые дома — свыше 1,5 миллиона квадратных метров, в том числе порядка 970 тысяч квадратных метров в рамках реновации», - утонил Прохоров.

В 2020 году градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла проекты решения о комплексном развитии 23 территорий, среди них — промзоны «Красный Строитель», «Бережковская Набережная», «Капотня», «Выхино», «Трикотажная», «Перово», «Теплый Стан», «Кунцево», «Свиблово», «Верхние Котлы».

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПромышленностьЭкономикаМосква
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