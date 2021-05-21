По программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют бывшую промзону в Чертаново

Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново в Москве будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы». Речь идет об участке площадью 8,56 гектаров. Соответствующий проект решения принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте бывшей промзоны появятся высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения.

«Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год», - отметил Ефимов.