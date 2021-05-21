По программе «Индустриальные кварталы» реорганизуют бывшую промзону в Чертаново
Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново в Москве будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы». Речь идет об участке площадью 8,56 гектаров. Соответствующий проект решения принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На месте бывшей промзоны появятся высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения.
«Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год», - отметил Ефимов.
Планируется, что на реализацию проекта потребуется девять лет, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Суммарная площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров, помещения для научной деятельности (например, лаборатории, исследовательские институты) займут более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения – более 33 тысяч квадратных метров», - рассказал он.
Ранее в столице приняты решения о реорганизации бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Тёплый Стан». Инвестиции в их редевелопмент составят более 460 млрд рублей, бюджетный эффект - почти 30 млрд рублей в год. Город в результате получит около 18 тысяч рабочих мест.
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