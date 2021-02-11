Депутат МГД Киселева: На Воробьевых горах формируется целый спортивный район

Проект спортивного кластера на Воробьевых горах станет продолжением «Лужников» и сформирует целый спортивный район по обе стороны Москвы-реки. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева. Она отметила, что жители столицы, которые любят зимние виды спорта, смогут покататься там на санях, сноуборде и горных лыжах.

Киселева уточнила, что в спортивном кластере на Воробьевых горах планируется обустроить три горнолыжные трассы, лыжный трамплин и трамплин для сноуборда «Big Air». Трассы собираются открыть уже к следующему зимнему сезона, в будущем на Воробьевых горах появится спортивная школа, подчеркнула депутат. Кроме того, по её словам, проект предусматривает восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72. Полностью завершить работы планируется к 2023 году.