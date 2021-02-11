Депутат МГД Киселева: На Воробьевых горах формируется целый спортивный район
Проект спортивного кластера на Воробьевых горах станет продолжением «Лужников» и сформирует целый спортивный район по обе стороны Москвы-реки. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева. Она отметила, что жители столицы, которые любят зимние виды спорта, смогут покататься там на санях, сноуборде и горных лыжах.
Киселева уточнила, что в спортивном кластере на Воробьевых горах планируется обустроить три горнолыжные трассы, лыжный трамплин и трамплин для сноуборда «Big Air». Трассы собираются открыть уже к следующему зимнему сезона, в будущем на Воробьевых горах появится спортивная школа, подчеркнула депутат. Кроме того, по её словам, проект предусматривает восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72. Полностью завершить работы планируется к 2023 году.
Напомним, ранее депутат Мосгордумы рассказала о деталях проекта реконструкции стадиона футбольного клуба «Торпедо». Она сообщила, что принятый план реконструкции создан с уважением к истории клуба и атмосфере старого стадиона, но при этом нацелен на создание современного спортивного объекта. По словам Киселевой, в реализации проекта обновлённого стадиона, утверждённого в 2018 году, болельщики клуба участвуют наряду с архитекторами. Фанаты первыми узнали о новой концепции арены, увидели макет и презентацию застройщика.
Киселёва рассказала, что реконструкция спортивной арены станет одним из этапов работ по застройке бывшей промзоны на Симоновской набережной. Демонтировать конструкции старого стадиона и построить новый планируется к 2024 году - 100-летию клуба «Торпедо».
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