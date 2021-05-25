Более 800 машино-мест рядом с домом жители столицы могут арендовать у города
Собственники квартир, а также наниматели жилья по соцнайму могут арендовать машино-места в паркинге рядом с домом. В настоящий момент доступны более 800 объектов в Западном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что машино-места расположены как в подвальной части многоквартирных домов, так и в отдельно стоящих паркингах.
«По итогам 2020 года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов. Стоимость годовой аренды фиксированная и зависит от площади объекта и его локации. Для льготных категорий граждан предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории города. Так, с учетом НДС аренда одного квадратного метра машино-места в пределах Бульварного кольца в год составляет 8,7 тысячи рублей. В промежутке между Бульварным и Садовым – 7,2 тысячи рублей, между Садовым кольцом и Третьим транспортным – 4,9 тысячи рублей, между ТТК и МКАД – 3,2 тысячи рублей, а за пределами МКАД – 2,4 тысячи рублей», - пояснил Владимир Ефимов.
Кроме того, он подчеркнул, что льготная ставка арендной платы в размере 360 рублей за один квадратный метр в год применяется для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что возможность арендовать у города машино-места появилась у жителей осенью 2017 года. А в текущем году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы.
«Самый бюджетный объект этого года был передан в наем за 24,2 тысячи рублей в год – это восьмиметровое машино-место на Крылатской улице. А самое дорогое – 21,3 квадратных метра в паркинге на улице Милашенкова – в этом году сняли за 69 тысяч рублей», – подчеркнул Гаман.
Добавим, для аренды машино-места жителям столицы необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент городского имущества лично в службу «Одного окна». Порядок оформления аренды, список необходимых документов, а также актуальный перечень объектов и их стоимость размещены на mos.ru. Помимо этого, соответствующие объявления могут быть опубликованы на сайтах префектур и управ районов.
А ранее Владимир Ефимов заявил, что в первом квартале текущего года жители Москвы приобрели у города 327 машино-мест. Это почти в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он подчеркнул, что в 2021 году в торгах напрямую у города приняло участие около 2,4 тысячи человек. Больше всего объектов было реализовано на юго-западе – 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов – в этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей.
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