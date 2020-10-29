«Аэроэкспресс» может потерять 60% выручки из-за коронавируса

Выручка «Аэроэкспресса» от пассажирских перевозок по итогам 2020 года сократится на 60% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из письма гендиректора компании Алины Бисембаевой.

Бисембаева направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем она просит о поддержке компании и отмечает, что выручка компании снизится с 5,1 млрд в 2019 году до 2,1 млрд рублей в 2020 году.

Глава компании пояснила, что ограничения на перемещения по Москве и закрытие границ, введенные в марте, негативно повлияли на выручку «Аэроэкспресса». Она подчеркивает, что в апреле-мае текущего года пассажирооборот компании сократился на 98%.

Бисамбаева в письме отметила, что «Аэроэкспресс» – единственный пригородный пассажирский перевозчик, который оплачивает 100% тарифа за пользование инфраструктурой РЖД. Она попросила вернуть льготную ставку в 0,01% от этого тарифа, которую ранее для «Аэроэкспресса» отменили в 2015 году.

Кроме того, гендиректор «Аэроэкспресса» запросила у правительства субсидии на 1,08 млрд рублей для выполнения обязательств по лизингу поездов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании на фоне падения выручки из-за коронавируса попросили у правительства дополнительные средства поддержки в 50 млрд рублей.



