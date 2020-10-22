Российские авиакомпании попросили у правительства 50 млрд рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в правительство письмо с просьбой о выдаче дополнительных средств поддержки в объеме 50 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.

В АЭВТ входят все крупнейшие российские авиакомпании, включая S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Аэрофлот».

Один из собеседников издания рассказал, что просьба о новых субсидиях обоснована началом низкого и крайне сложного для рынка зимнего сезона. Топ-менеджер одной из авиакомпаний сообщает, что сезонные убытки значительно превысят потери аналогичных периодов прошлых лет.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия убыток российских авиакомпаний превысил 120 млрд рублей. В середине октября глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что в ведомстве не рассматривают введение дополнительных мер для компенсации расходов авиакомпаний на время пандемии.

Весной власти одобрили субсидии для авиакомпаний на сумму 23,4 млрд рублей. Компенсации выплачивались из расчета 365 рублей за каждого «потерянного пассажира». Составители нового письма к правительству отмечают, что при действующих правилах авиакомпании не смогут получить полную сумму субсидий даже при условии полного обнуления трафика.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали, что число рейсов авиакомпании снизилось на 51% в сравнении с прошлым годом.

