«Звоночков много»: В угольной отрасли России заявили о «беспокойной ситуации»

Ситуация в российской угольной отрасли беспокойная, высокие цены на этот вид топлива в Кузбассе – лишь один из многих «звоночков», заявил первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов в разговоре с НСН.

Ранее жители кузбасского поселка Улус записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову из-за дефицита угля после введения санкций. Люди недовольны тем, что им перестали продавать по льготным ценам более качественный сортовой уголь, а взамен предложили покупать рядовой – он мельче, хуже греет, и в нем больше золы, чем в сортовом. Недовольные жалуются, что живут в угледобывающем крае, но не могут пользоваться углем по доступным ценам. Бадалов отметил, что проблемы есть и в других регионах страны.