«Звоночков много»: В угольной отрасли России заявили о «беспокойной ситуации»
Показатели по добыче угля в России неутешительные – лишь 400 миллионов тонн, а Китай добывает порядка четырех миллиардов, отметил в эфире НСН Рубен Бадалов.
Ситуация в российской угольной отрасли беспокойная, высокие цены на этот вид топлива в Кузбассе – лишь один из многих «звоночков», заявил первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов в разговоре с НСН.
Ранее жители кузбасского поселка Улус записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову из-за дефицита угля после введения санкций. Люди недовольны тем, что им перестали продавать по льготным ценам более качественный сортовой уголь, а взамен предложили покупать рядовой – он мельче, хуже греет, и в нем больше золы, чем в сортовом. Недовольные жалуются, что живут в угледобывающем крае, но не могут пользоваться углем по доступным ценам. Бадалов отметил, что проблемы есть и в других регионах страны.
«Ситуация действительно беспокойная, потому что есть проблемы в Кузбассе и в других регионах. Надо регулировать отрасль, и это сложный процесс… Если правительство и министерства этим будут заниматься, будет какая-то единая политика, то ситуация изменится. Проблема серьезная. Должна быть государственная, четкая политика понимания этого вопроса, долгосрочная стратегия. Ее нет, к сожалению. И вот один из звоночков пока – это Кузбасс. Один из, но таких много», - сказал Бадалов.
Он отметил, что показатели по добыче угля в России неутешительные, однако статистику стараются не афишировать.
«Статистика есть, но ее сейчас стараются сильно не афишировать. Экономические показатели неутешительные. Мы добывали за прошлый год порядка 400 миллионов тонн угля. Половину, грубо говоря, мы на экспорт посылали, который закрыли, плюс у нас внутренние проблемы транспорта. Для сравнения – Китай добыл за прошлый год четыре миллиарда. У нас уголь – это стратегическое топливо. Он имеет такую особенность, которую не имеют другие виды топлива. Уголь можно сложить, использовать зимой, летом, когда тяжело и так далее. Потом можно сложить определенными мероприятиями его, законсервировать и использовать на следующий год или когда нужно. Другие виды топлива такую особенность не имеют – их можно либо сконцентрировать в какой-то небольшой величине, либо потерять», - добавил собеседник агентства.
Из-за сложной ситуации на угольном рынке восемь угледобывающих предприятий Кузбасса в прошлом году приостановили работу. Добыча угля в регионе сократилась на 7,4%, или на 15,8 миллионов тонн - до 198,4 миллионов. Налоговые поступления от угольных предприятий снизились на 54%, или на 47,4 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
Ситуацию усугубили проблемы с экспортом на фоне импортных пошлин, который ввел Китай. Первый замгубернатора Кузбасса Андрей Панов призвал правительство РФ оказать поддержку угольной промышленности: ввести мораторий на повышение тарифов ОАО «РЖД» для перевозок угля, помочь с экспортом и выдать льготные кредиты.
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