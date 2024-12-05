Сечин: В мире наступает новая угольная эра

По его словам, это обусловлено высокой отдачей инвестиций в ископаемые виды топлива. Сечин подчеркнул, что опытные инвесторы уже вернулись к углю.

«Энергопереход требует перестройки реальной, а не виртуальной экономики», - отметил глава «Роснефти».

Он привел в пример Китай, который будучи мировым лидером по возобновляемой генерации, из-за высокой стоимости возобновляемых источников энергии одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. Сечин обратил внимание на то, что за последние 10 лет КНР увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт, или на 45%.

Ранее глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

