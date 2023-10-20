Bloomberg: Индия отказалась платить за российскую нефть в юанях
Власти Индии отвергли требования российских экспортеров платить за нефть в китайских юанях. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.
Причиной отказа названо ухудшение отношений между Индией и Китаем и геополитические споры между двумя странами.
Нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. ранее оплатила несколько партий российской нефти в юанях.
В ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что Москва поставит Пекину более 75 миллионов тонн нефти в 2023 году. Он уточнил, что это на 25% больше, чем в прошлом, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН заявили о разрушении трети жилых помещений в секторе Газа
- Тарифы на грузовые ж/д перевозки вырастут на 7,6% с 1 декабря
- Жена Зеленского попросила Google отображать Крым украинским
- Bloomberg: Индия отказалась платить за российскую нефть в юанях
- Росстат спрогнозировал падение рождаемости до 2027 года
- СМИ: Наследники Берлускони не исключили уничтожение его коллекции картин
- Судья по делу Трампа пригрозил заключить его под стражу
- Стас Намин попросил прессу и посторонних людей не приходить на похороны сына
- «Геноцид мусульман-палестинцев»: Кадыров оценил события в секторе Газа
- Средства ПВО сбили пять ракет над Херсонской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru