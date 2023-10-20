Bloomberg: Индия отказалась платить за российскую нефть в юанях

Власти Индии отвергли требования российских экспортеров платить за нефть в китайских юанях. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

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Причиной отказа названо ухудшение отношений между Индией и Китаем и геополитические споры между двумя странами.

Нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. ранее оплатила несколько партий российской нефти в юанях.

В ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что Москва поставит Пекину более 75 миллионов тонн нефти в 2023 году. Он уточнил, что это на 25% больше, чем в прошлом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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