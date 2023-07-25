Злочевский: Транзит украинского зерна приближается к 30 тысячам тонн

«Сухопутные маршруты у Украины остались, транзит идет. Более того, он наращивается сухопутными путями. Они падали после того, как Европа закрыла свою территорию с 52 тысяч тонн до 22 тысяч тонн в сутки. Сейчас показатель приближается к 30 тысячам тонн. Это чистый транзит, так как этот ресурс запрещено оставлять на территории Евросоюза», - сказал он.

Ранее Злочевский заявил, что зерновую сделку нельзя продлевать, поскольку она не выполняет возложенные на нее задачи, только нанося ущерб экономика, передает «Радиоточка НСН».

