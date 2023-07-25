Злочевский: Транзит украинского зерна приближается к 30 тысячам тонн
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, что Украины больше всех потеряет из-за прекращения зерновой сделки, однако у нее все же есть сухопутные маршруты сбыта.
«Сухопутные маршруты у Украины остались, транзит идет. Более того, он наращивается сухопутными путями. Они падали после того, как Европа закрыла свою территорию с 52 тысяч тонн до 22 тысяч тонн в сутки. Сейчас показатель приближается к 30 тысячам тонн. Это чистый транзит, так как этот ресурс запрещено оставлять на территории Евросоюза», - сказал он.
Ранее Злочевский заявил, что зерновую сделку нельзя продлевать, поскольку она не выполняет возложенные на нее задачи, только нанося ущерб экономика, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru