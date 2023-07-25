В МИД назвали невозможным восстановление зерновой сделки без России
Восстановление зерновой сделки без участия России невозможно, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом дипломат заявил на полях саммита ООН по продовольственным системам в Риме.
Как отметил Вершинин, сейчас переговоры по возобновлению сделки не ведутся, пишет RT.
«У нас четко озвучена наша позиция. После 17-го числа (июля. — НСН) возобновление черноморской инициативы не состоялось. Мы возразили против этого», — цитирует замминистра ТАСС.
Вершинин указал, что большая часть вывозимого в рамках сделки зерна — фуражное и кормовое, а ход реализации соглашения не имеет отношения к борьбе с голодом. Также замглавы МИД напомнил, что вторая часть договоренностей, предусматривающая содействие беспрепятственному вывозу продукции и удобрений из РФ, так и не заработала.
Россия 17 июля заявила о прекращении зерновой сделки. При этом в Кремле допустили, что Москва сможет вернуться к реализации соглашения, если будет выполнена российская часть инициативы, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru