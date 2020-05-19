В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%
Номинальный ВВП России - рассчитывается в текущих ценах - в апреле, который из-за распространения COVID-19 был объявлен нерабочим, составил 6,3 трлн рублей. А это на 28% меньше, чем в апреле 2019-го. Как пишет РБК, это следует из ежемесячного отчета Минфина. Источник отмечает, что номинальный ВВП в прошлом месяце оказался примерно на треть меньше, чем в марте.
Отмечается, что в прошлом году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.
Напомним, 11 мая Владимир Путин объявил о начале смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России. Так, с 12 мая завершился единый режим нерабочих дней. При этом, решения о том, как конкретно снимать ограничения, президент России поручил принимать главы регионов.
На минувшей неделе в Банке России заявили, что окончание режима нерабочих дней и постепенное ослабление ограничительных мер могут способствовать усилению экономической активности после майских праздников.
Ранее НСН писала, что доходы россиян в годовом выражении за второй квартал 2020 года могут снизиться на 20%. Об этом сообщили экономисты Центра развития ВШЭ. По их данным, реальные доходы за этот период составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, пишет «Коммерсант». Два пакета правительственных мер поддержки смягчат падение только на 2,2 процентных пункта. В своих оценках специалисты исходили из того, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать только половину.
Социологические исследования показывают ухудшение материального положения россиян, говорится в материале со ссылкой на опросы ФОМ. Сбербанк в первые две недели апреля фиксировал рост расходов (пока россиянам позволяли сбережения), а а за неделю 20-26 апреля отметил сокращение расходов на 2,3%. Почти 25% пришлось тратить сбережения для покрытия расходов, 15% не хватило и их — они взяли в долг.
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