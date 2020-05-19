В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%

Номинальный ВВП России - рассчитывается в текущих ценах - в апреле, который из-за распространения COVID-19 был объявлен нерабочим, составил 6,3 трлн рублей. А это на 28% меньше, чем в апреле 2019-го. Как пишет РБК, это следует из ежемесячного отчета Минфина. Источник отмечает, что номинальный ВВП в прошлом месяце оказался примерно на треть меньше, чем в марте.

Отмечается, что в прошлом году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.

Напомним, 11 мая Владимир Путин объявил о начале смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России. Так, с 12 мая завершился единый режим нерабочих дней. При этом, решения о том, как конкретно снимать ограничения, президент России поручил принимать главы регионов.

На минувшей неделе в Банке России заявили, что окончание режима нерабочих дней и постепенное ослабление ограничительных мер могут способствовать усилению экономической активности после майских праздников.