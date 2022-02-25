Карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом предупредили в Центробанке РФ.

Также в ЦБ сообщили, что банковские карты российских кредитных организаций работают и будут продолжать работать на всей территории России.