Совкомбанк перестал выдавать ипотеку

Совкомбанк, попавший под санкции, временно приостановил выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию колл-центра кредитной организации.

Причины принятого решения в банке не называют.

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Ранее Совкомбанк заявил, что его клиенты не смогут обменивать валюту, а карты банка будут работать только в России.

Минфин США 24 февраля объявил о введении новых антироссийских санкций на фоне военной операции России на Украине. В «черный список» попали в том числе «Сбер», банк «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк.

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ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:СанкцииИпотекаБанки
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