Совкомбанк перестал выдавать ипотеку
Совкомбанк, попавший под санкции, временно приостановил выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию колл-центра кредитной организации.
Причины принятого решения в банке не называют.
Ранее Совкомбанк заявил, что его клиенты не смогут обменивать валюту, а карты банка будут работать только в России.
Минфин США 24 февраля объявил о введении новых антироссийских санкций на фоне военной операции России на Украине. В «черный список» попали в том числе «Сбер», банк «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк.
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